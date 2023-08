Investito e ucciso a Garbagnate | un mese dopo | la rabbia dei residenti non si placa

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 22 agosto 2023) L’incidente che è costato la vita unfa al 15enne Valentino Colia, aviene proprio ricordato in questi giorni nonostante molta gente sia via ancora in vacanza. Un fatto che aveva fatto andare su tutte le furie in particolare iproprio della zona interessata che proprio in questi giorni hanno voluto ribadire ...