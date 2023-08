‘Introspezioni e dintorni’ di Manuela Marchese | la recensione

Leggi su notizie

(Di martedì 22 agosto 2023) A cura di Ilaria Solazzo. Introspezioni e dintorni, libro edito dalla Bertoni Editore, raccoglie al suo interno diverse poesie molto interessanti, non solo per il loro contenuto, altresì per l’autrice stessa, ovvero, donna amante dell’arte e della letteratura, è insegnante e mamma di tre figli; la scrittura è per lei una forma di personale terapia introspettiva che è stata preziosa anche durante l’elaborazione di un grave lutto familiare che l’ha vista partecipe. La nostra scrittrice un po’ come la Merini, la poetessa italiana più amata nel mondo con i suoi versi commuove ed emoziona ognuno di noi. Come la Merini è stata in grado di descrivere il animo umano. I sentimenti, le emozioni, i battiti di cuore, ci rendono più ricchi, ci rendono più vivi e coraggiosi. È per questo motivo che nel torpore e nella difficoltà della vita, la ...