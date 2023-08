Inter | UFFICIALE | Esposito alla Sampdoria

GIOVANNI FABBIAN al BOLOGNA (dall'il passaggio del classe 2003 al Bologna di Motta: affare a titolo definitivo con diritto di riacquisto con l'. Su di lui c'erano Frosinone e ...Quarto: Davide Ghersini di Genova. VAR Antonio Di Martino di Teramo e AVAR Marco Guida di ... Nel prossimo turno, il Torino andrà a far visita al Milan, mentre il Cagliari ospiterà l'. ...... entrambi in ottima forma alla prima uscitain Serie A. Fra i due, Chiesa ha dimostrato ... Sicuramente partono avvantaggiate l'e il Napoli, che hanno qualcosa in più ma la Juventus se la ...

Inter, UFFICIALE: Sebastiano Esposito ceduto in prestito alla Sampdoria fcinter1908

L'attaccante classe 2002 lascia nuovamente i nerazzurri: vestirà la maglia blucerchiata e raggiunge Filip Stankovic ...È ufficiale il trasferimento di un giocatore del Barcellona offerto in passato anche dall’Inter: il profilo si muove in prestito con diritto di riscatto Una vecchia conoscenza della Serie A, offerto ...