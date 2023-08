Inter | Thuram o Arnautovic? Il partner perfetto per Lautaro è Inzaghi

(Di martedì 22 agosto 2023) Mentre l'si prepara a sistemare l'attacco con la possibile uscita di Joaquin Correa in favore di un ritorno in nerazzurro di Alexis...

... le 4 coppette fanno solo statistica, sono altri i trofei cui deve ambire l'), la prospettiva ... un altro cattivone (Lukaku non ha mantenuto gli impegni) se n'è andato e che fai Prendi(...6 () Qualcosina in più rispetto al precampionato si è vista. Sa attaccare la profondità e sa legare il gioco. Contro il Monza ha offerto segnali incoraggianti, ma deve ancora sciogliersi ...Al primo posto metterei l', già solida in difesa - e deve ancora arrivare Pavard - , molto ... La sorpresa è stato, un centravanti fisico, diverso da Lukaku, buono tecnicamente e utilissimo ...

Inter, Thuram è già un idolo. Inzaghi: “I gol li farà presto” la Repubblica

Le parole dell'ex calciatore: "Per me l'Inter non è la più forte del campionato perché sono andati via Dzeko e Lukaku" ...Edin Dzeko sta incantando i tifosi del Fenerbahce.Il bomber ormai 37enne ha lasciato l'Inter a parametro zero dopo aver trascorso due annate in nerazzurro per approdare in questa campagna estiva di ...