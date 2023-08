Inter-Pavard | le cifre dell'affare e l'impatto a bilancio

(Di martedì 22 agosto 2023) "Oggi il suo annuncio? No, oggi no. Ma siamo messi bene". Le parole di ieri'amministratore delegato Beppe Marotta hanno confermato...

Benjaminsempre più vicino all'. Dopo le parole di Marotta sulla trattativa tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco , ecco che già si può iniziare ad ipotizzare una data per l'arrivo del ...MILANO - Inzaghi ha ottenuto il difensore che chiedeva a tutti i costi.e Bayern , infatti, hanno raggiunto un accordo esarà nerazzurro . Vero è che Tuchel non è ancora convinto di lasciar partire il francese, ma avrà un sostituto " Geertruida del Psv ...

Pavard (30 milioni + 2 di bonus) è l’ultimo arrivato, Sanchez se tutto va come deve andare prenderà il posto di Correa, probabilmente destinato al Betis. Si può dire che la nuova Inter sia più forte ...Ecco le trattative, le indiscrezioni e gli affari ufficiali di Serie A, B e calcio estero di questa sessione estiva di calciomercato ...