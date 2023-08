Inter | Napoli | Juve e Milan avanti per un posto in Champions Roma e Atalanta prime rivali in quota

(Di martedì 22 agosto 2023) Dopo il primo turno di Serie A in cuihanno vinto, la lotta per un piazzamento inLeague non è...

Ovviamente dai loro gol passeranno anche le fortune di. Il terzo incomodo appare Dusan Vlahovic che, dopo le tante voci di mercato, sembra destinato a guidare l'attacco della Juventus ...Commenta per primo [facebook] [twitter] [pinterest] [Serie A scudetto: i bookmaker vedono l'davanti ae Juventus. Capocannoniere: sfida Osimhen Lautaro]ROMA - Il mercato fiacco non scoraggia i bookmaker: l'è la favorita per la Serie A 2023/2024 al via il prossimo weekend. ...Mauro Icardi, ex attaccante dell'e del Psg, guiderà il Galatasaray nell'ultimo turno dei preliminari per l'accesso ai gironi di ... ex attaccante del. La quota di Mauro marcatore in partita ...

Serie A: Inter, Napoli e Juventus chiamano, il Milan risponde. La ... http://www.pressgiochi.it/

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, al termine del suo intervento di ieri sera su Sportitalia si è anche espresso sulle candidate alla vittoria di questa Serie A ...[Serie A scudetto: i bookmaker vedono l'Inter davanti a Napoli e Juventus. Capocannoniere: sfida Osimhen Lautaro]ROMA - Il mercato fiacco non scoraggia i bookmaker: l'Inter è la favorita per la Serie ...