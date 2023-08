Inter | andamento prestiti | altri due esordi! 101? per Stankovic

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Due esordi tra gli ex nerazzurri, tra cui quello di Filipin maglia Sampdoria. RIEPILOGO– L’ultimo weekend di calcio vededue giocatori di proprietàesordire con le nuove maglie. Parliamo di Filip, nuovo portiere della Sampdoria: alla prima gara ufficiale in Serie B, il figlio d’arte subisce una sola rete nella vittoria in casa della Ternana (partita che termina dopominuti di gioco). Ancora nessuna convocazione invece per Sebastiano Esposito, ufficializzato proprio dai blucerchiati nei giorni scorsi. Sul fronte Ternana, invece, solo panchina per Gabriel Brazao, nuovo estremo difensore degli umbri. ...