Intel: Zaia, le trattative con Italia non sono interrotte Agenzia ANSA

"Dagli ultimi contatti che ho avuto con Intel non ci sono interruzioni nelle trattative. Non ci sono altri aggiornamenti, ma il dialogo con la società è confermato". Lo ha detto stamane il presidente ...L'investimento miliardario della multinazionale americana Intel in Italia, per la precisione nel Veronese, potrebbe essere a rischio di fallire, gettando un'ombra di incertezza sulla creazione di un i ...