Integrazione | fronte comune tra Sai irpini

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Progetto SAI Monteforte Irpino in data venerdì 25 agosto presso il Circolo Arci Avionica, Via Colombo 16 ad Avellino, organizzerà l’evento di“Mosaico”. L’iniziativa riunirà beneficiari provenienti dai SAI di Monteforte Irpino, Serino e dell’ampliamento di Petruro Irpino. L’evento prenderà il via alle ore 17 con la proiezione di un film per bambini, seguiranno attività interattive e creative che promuoveranno l’e il dialogo tra i partecipanti di tutte le età. “Mosaico” inaugura una serie di eventi ditra i diversi SAI distribuiti nei comuni del progetto, enfatizzando l’importanza dell’inclusione e dell’unità nella diversità. Tutta la comunità è invitata a questo momento di accoglienza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

