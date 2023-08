Inondazioni terrificanti in Cile; l' acqua arriva ai tetti delle case | video

(Di martedì 22 agosto 2023) Da giorni le pesantidevastano il, portando il livello dell'fino all'altezza dei. Alcuni alberi vengono spazzati via dalle correnti. Presente lo stato di emergenza in quattro regioni. Secondo le fonti oltre 20mila persone sono state evacuate dalla zona, mentre almeno 30mila abitanti sono rimasti isolati. Il presidente Gabriel Boric ha comunicato che due persone sono morte durante il fine settimana. O’Higgins, Maule, Ñuble e Biobío sono le zone più colpite.

E' di almeno 6 morti il bilancio deiincendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii, dove la cittadina di Lahaina ... "Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo, non ...E' di almeno 6 morti il bilancio deiincendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii, dove la cittadina di Lahaina ... "Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo, non ...E' di almeno 6 morti il bilancio deiincendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii, dove la cittadina di Lahaina ... 'Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo, non ...

Alluvioni e inondazioni catastrofiche: cosa dice la Bibbia JW News

Un grave incidente ha colpito un asilo per cani a Washington, D.C., causando la morte di diversi animali a causa di un’alluvione improvvisa. Il ...Le fiamme alimentate dall’uragano Dora. Distrutta Lahaina, oltre 11 mila gli evacuati da Maui ...