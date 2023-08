Infortunio ad alta quota a Cassiglio | escursionista 58enne bloccata in montagna

(Di martedì 22 agosto 2023). Una donna di 58 anni è rimastaindurante un’escursione poco dopo le 13 a causa di un’alla gamba nella zona del passo Baciamorti a, in Val Brembana. A prestare soccorso la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino: le squadre l’hanno raggiunta e valutata, messa in sicurezza e trasportata con la barella portantina per circa un’ora e un quarto fino a Taleggio, dove la attendeva l’ambulanza. Il ricovero è avvenuto in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco. In Val Seriana, a Valbondione, l’elisoccorso di Areu è dovuto intervenire per soccorrere un uomo che era caduto sul sentiero 301 del Pizzo Coca. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza e il Soccorso Alpino da Valbondione. L’uomo è stato portato in ospedale a Piario ...

Si è concluso poco prima della mezzanotte un lungo e complesso intervento nella forra del Grigno (Cinte Tesino) per soccorrere un forrista spagnolo infortunatosi ad una gamba. L'uomo si trovava con al ...CINTE TESINO. Un intervento lungo e non semplice quello che ha visto impegnato nelle scorse ore il soccorso alpino nella forra del Grigno (Cinte Tesino) per soccorrere un forrista spagnolo rimasto coi ...