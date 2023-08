Infortuni | muore risucchiato da ventilatore | pm Milano indaga per omicidio colposo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. (Adnkronos) - La procura diha aperto un fascicolo per, contro ignoti, per la morte dell'ingegnere di 50 anni che, nel primo pomeriggio, è statoda unin una ditta in via Camillo Benso di Cavour 91, a Senago, comune in provincia di. L'operaio, impiegato in una ditta esterna, in quel momento stava lavorando in corrispondenza di un grandeindustriale, che lo ha. Il macchinario è stato sequestrato per svolgere ogni indagine da parte del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.