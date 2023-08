Info a schermo spento su Android | Ora | Meteo | Batteria | Notifiche ecc

(Di martedì 22 agosto 2023) La maggior parte degli smartphone modenri dispongono del supporto nativo all'Always On, ossia la funzione che lascia sempre attivo lodel telefono (con bassa luminosità) per mostrarermazioni leggibili come l'ora, lericevute, la carica residua dellaed anche altreutili come il. Nella guida che segue vi mostreremo come otteneresugrazie all'Always On configurabile sui principali telefoni; oltre ai metodi integrati vi mostreremo anche le app che possiamo usare per ottenere Always On su qualsiasi telefono con5.0 o versioni successive. LEGGI ANCHE: Tenere lodel telefono acceso su ...

La sua città, la sua Torino era deserta e questo ho voluto mantenerlo anche se mi rendo conto che da vedere sullopossa essere sfidante. Anche di fascismo nel libro parla pochissimo: l'ho ......90 al mese per 18 mesi Abbonati subito o richiedi una chiamata gratuita per! 04/07/2023, ... le saghe che hanno fatto la storia del grande, tanti contenuti per i più piccoli e un'ampia ......90 al mese per 18 mesi Abbonati subito o richiedi una chiamata gratuita per! 04/07/2023, ... le saghe che hanno fatto la storia del grande, tanti contenuti per i più piccoli e un'ampia ...

OnePlus Open sarà il pieghevole con il display più nitido in assoluto IlSoftware.it

Durante lo spettacolo pirotecnico, il compressore metallico è finito sulla folla. La vittima è un uomo, la moglie è rimasta ferita. Il video ...WhatsApp stupisce ancora una volta i suoi milioni di utenti, con due novità davvero straordinarie. Come risaputo, la piattaforma, sembra non riposare mai. Co ...