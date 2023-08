Enorme la plusvalenza del Brighton, che per prendere Caicedo nel 2021 dall'del Valle aveva pagato 5 milioni di euro. ....2022 dell'del Valle of Ecuador. Il Siviglia ha vinto ai rigori. Si sono mai incontrati i campioni europei U20 e i vincitori della Copa Libertadores Sub - 20 in una partita...Si tratta di Mauricio Isla , ex Juventus , Udinese e Cagliari , che è stato ufficializzato dall'. Per lui contratto fino a dicembre 2024 .

Independiente, ufficiale: Carlos Tevez è il nuovo allenatore SPORTFACE.IT

Il centrocampista ecuadoregno del Brighton Moises Caicedo è passato al Chelsea per una cifra stimata dalla stampa britannica in 115 milioni di sterline (133 milioni di euro), un record nel campionato ...(ANSA) - LONDRA, 14 AGO - Il centrocampista ecuadoregno del Brighton Moises Caicedo è passato al Chelsea per una cifra stimata dalla stampa britannica in 115 milioni di sterline (133 milioni di euro), ...