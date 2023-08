Indagine Prisma | la decisione del Gup sul passaggio di Orsolini dalla Juve al Bologna

2 Nuovi sviluppi in merito all', che coinvolge la Juventus . Il Gup, il Giudice dell'Udienza preliminare, di Bologna , Sandro Pecorella, ha stabilito ch e non sussiste alcun falso in bilancio per le modalità del ...Lo ha stabilito il gup del capoluogo emiliano Sandro Pecorella nel procedimento giudiziario nato dalle carte dell'". Juventus FC President Andrea Agnelli reacts during the final of the Italian Cup (Coppa Italia) football match Atalanta vs Juventus on May 19, 2021 at the Citta del Tricolore stadium ...Nuovi sviluppi in merito all'' . Il Gup di Bologna, Sandro Pecorella , ha infatti stabilito che non sussiste alcun falso in bilancio per le modalità del trasferimento di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna ...

Indagine Prisma: non c'è stato falso in bilancio per il passaggio di ... Sport Fanpage

Nuovi dettagl sull'inchiesta Prisma: arriva la decisione del Gup di Bologna sul passaggio in rossoblu dell'attaccante Orsolini ...il primo dei sei filoni di indagine “spacchettati” dalla Procura di Torino nell’Indagine Prisma, oltre a Bologna hanno richiesto la documentazione le Procure di Genova, Bergamo, Udine, Modena e ...