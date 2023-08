Incidente al viale Mellusi | auto travolge scooter | interviene l’ambulanza

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosenza gravi conseguenze quello accaduto questa mattina al, dove una signora alla guida di una Fiat Panda, nel tentativo di imboccare via Vanvitelli ripartendo dal lato sinistro della strada, ha impattato unogrigio che era in transito proprio in quel momento. Il centaruro è finito a terra ed è stato richiamato l’intervento delche è prontamente giunta sul posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'uomo e' deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'avvenuto a Margherita di ... ma all'incrocio conOfanto, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato travolto ...Intorno alle 3 e 30 inSant'Ambrogio a Piacenza i militari dell'Arma hanno ritirato la ...- Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Si toglie la vita a 21 anni dopo aver fatto un, l'...Sul posto, un bivio traDolomiti e via Rosmini, sono arrivati poco dopo i soccorritori di ... I rilievi dell'sono stati svolti dai carabinieri di Borgo Chiese, che ora si occuperanno ...

Napoli, due violenti incidenti stradali a Posillipo e Vomero: morto 23 ... Fanpage.it

Un alpinista morto e altri due feriti: è il bilancio di un incidente avvenuto sulle Alpi svizzere. A causarlo, domenica verso le 12.30 - fa sapere oggi la polizia del Canton Vallese - è stato il croll ...La coppia ha avuto un incidente con la moto d’acqua Vacanza con attimi di ... Per un tratto tutto è filato liscio, ma via via, le onde si facevano sempre più alte: “Ci avevano detto di non portare ...