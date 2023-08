Incidente al parco acquatico | bimba va sullo scivolo e il padre le finisce addosso | gravissima la bambina

(Di martedì 22 agosto 2023) Unarischia di rimanere paralizzata a causa di unavvenuto al“Aquafelix” di Civitavecchia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, laè stata travolta dal, che si trovava dietro di lei in unodel. L’uomo l’ha colpita violentemente alla schiena mentre lei si trovava già nella piscina. La situazione è apparsa subito grave, dato che lanon riusciva a muovere gli arti. In pochi minuti, è intervenuta sul posto l’eliambulanza, che ha portato laall’ospedale Bambino Gesù di Roma.Secondo Il Messaggero, laavrebbe ripreso a muovere le braccia ma non le gambe.

Il trauma contusivo non ha arrecato danni seri CIVITAVECCHIA - È stata dimessa dall'ospedale Bambin Gesù Caterina, la bambina di 9 anni rimasta vittima di unalacquatico Acquafelix, ......al pronto soccorso del Bambino Gesù in eliambulanza la piccola di 10 anni rimasta contusa in unavvenuto su uno scivolo d'acqua a Civitavecchia. Gli attimi di paura a mezzogiorno al...L'imprevisto accaduto oggi nelAquafelix di Civitavecchia, che ha coinvolto una minore attualmente sotto monitoraggio presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma, rientra in una casualità purtroppo ...

Incidente sullo scivolo del parco acquatico: bambina di 10 anni soccorsa con l'eliambulanza RomaToday

Una bambina rischia di rimanere paralizzata a causa di un incidente avvenuto al parco acquatico “Aquafelix” di Civitavecchia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la bimba è stata travolta dal padre, ...«La sicurezza nei parchi acquatici viene regolamentata da una apposita segnaletica e, laddove necessario, anche da appositi dispositivi a norma di legge che seguono le direttive della Comunità Europea ...