Incendio isola d’Elba | divorati 14 ettari di bosco a San Felo a Rio

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – L'all'd'Elba divempato ieri sera a Sana Rio ha distrutto circa 14di. A causa del vento presente in zona, il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un'abitazione che è stata subito presidiata dai vigili del fuoco. Sono state inviate sul posto 12 squadre di volontariato Antboschivo e di operai forestali che, sotto il coordinamento di due direttori operazioni, hanno cercato di contenere il rogo. Sono state precauzionalmente evacuate, inoltre, altre abitazioni e un campeggio che rischiavano di essere minacciati dalle fiamme. Stamattina la situazione è in miglioramento. Il lavoro delle squadre a terra durante la notte ha contribuito a contenere il fronte. Attualmente stanno lanciando acqua sul fronte del fuoco, ancora ...

9.19 Fiamme all'Elba, 700 persone sgomberate Circa 700 persone sono state evacuate nella notte, per l'a San Felo, sull'd'Elba. Sgomberati precauzionalmente un campeggio sula collina di Ortano e alcune abitazioni. Nella notte spegnimento via terra, poi con la luce sono entrati in azione ...Evacuate alcune abitazioni e un campeggio che rischiavano di essere minacciati dalle fiamme L'all'd'Elba divempato ieri sera a San Felo a Rio ha distrutto circa 14 ettari di bosco. A causa del vento presente in zona, il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un'...Però il presidente la intendeva come una metafora dell'di Maui, che ha promesso di aiutare fino a fondo affinché sia ricostruita "come la vogliono i suoi abitanti", dopo il Abbonati per leggere ...

(Adnkronos) – L’incendio all’isola d’Elba divempato ieri sera a San Felo a Rio ha distrutto circa 14 ettari di bosco. A causa del vento presente in zona, il fronte del fuoco si è rapidamente esteso mi ...Grave incendio questa notte all'isola d'Elba. Intorno alle 21 di ieri sera numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale per fiamme nella vegetazione ben visibili in località San ...