Incendio in città | momenti di panico | ordinata evacuazione VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 22 agosto 2023) Un vastosi è verificato innelle ultime ore, non sono assolutamente mancati idi: tanto è vero che è statal’di alcune personeSui social network, oramai, si diffondono sempre di più i filmati quanto sta accadendo e di quanto è accaduto nel cuore della notte. In particolar modo in uno dei posti più frequentati dai turisti in ogni estate. Proprio questa estate si può definire quella più catastrofica e che ha visto come protagonisti gli incendi. Tanti, tantissimi quelli che si sono verificati. La maggior parte di questi dolosi e con piromani che si divertono (resta ancora da capire dove sia il divertimento) ad appiccare il fuoco. Perché basta un niente per provocare una tragedia....