Incendio all' isola d' Elba | evacuati un campeggio e alcune case

(Di martedì 22 agosto 2023) Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri all'isola d'Elba, in una zona boscosa tra il comune di Rio Marina (Livorno) e Porto Azzurro: sul posto le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile con i carabinieri forestali che hanno evacuato un'abitazione, occupata da una coppia di coniugi, lambita dalle fiamme. Il fronte dell'incendio, complice il forte vento che ha soffiato sull'isola, si è esteso verso Ortano. Un altro incendio aveva interessato il territorio di Rio nell'Elba l'11 agosto: allora le fiamme, per cause da accertare, si erano sprigionate in prossimità di un ristorante estendendosi poi alla macchia mediterranea. Circa 1,5 gli ettari di superficie interessati.

Non si esclude possa essere di natura dolosa l’incendio che ieri sera ha convolto e distrutto un elicottero di Calabria Verde utilizzato nelle operazioni antincendio.Un vasto incendio si è sprigionato ieri sera in una distilleria di olio di pino mugo a Issengo nel comune di Falzes in Val Pusteria. All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era già avvolto dalle fi ...