Incendio all' Isola d' Elba | evacuate centinaia di persone | il vento non aiuta i soccorsi

Dopo una lunga notte di operazioni di spegnimento via terra, dall'alba di questa mattina sono attivi tre elicotteri antincendio per domare le fiamme che dalla tarda serata di ieri stanno interessando ...Intorno alle 21 di ieri sera numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale per fiamme nella vegetazione ben visibili in località San Felo nel comune di Rio nell'Elba . A causa del ...In seguitodivampato ieri sera, 21 agosto,'isola d'Elba (Livorno), nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro è stato evacuato a scopo precauzionale il camping Village Canapai che si trova su un'...

Incendio all'isola d'Elba, evacuati un campeggio e alcune case Sky Tg24

Il vicesindaco Sara Caracci: “Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del vento”. Ordinanza di evacuazione per Vallata di Ortano, Mezzo Ortano, San Felo, Chiusello e Campo Grande. Rogo sotto c ...I soggetti coinvolti, due cittadini nordafricani, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, e un pregiudicato del posto, sono stati individuati come gli autori dell'incendio e del danneggiamento ...