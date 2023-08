Incendio all’isola d’Elba | circa 700 persone evacuate da un camping e da abitazioni private In azione anche i Canadair

(Di martedì 22 agosto 2023) Unha costretto le autorità ad evacuare700da strutture turistiche enella zona di San Felo, località tra Rio Marina e Porto Azzurro, nell’Est dell’isola. In particolare nella notte sono stati invitati a uscire gli ospiti delVillage Canapai. Da stamani sono intre elicotteri della Regione e duesu coordinamento della Protezione civile regionale. L’, divampato in un’area boschiva intorno alle 21, è stato alimentato dal vento. Nelle operazioni di spegnimento, oltre ai vigili del fuoco, impegnate 12 squadre di volontariato antboschivo e di operai forestali. Stamani, con il primo traghetto, previsto l’arrivo di altre ...

