Incendio all’Isola d’Elba | centinaia di turisti in fuga

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 agosto 2023) Un vasto, spinto dal vento forte, ha interessato l’Isola(Livorno) nella notte fra il 21 e il 22 agosto. Le fiamme hanno colpito in particolare il territorio di Rio nell’Elba. In totale sono bruciati finora 14 ettari di boschi. Per precauzione soccorritori e vigili del fuoco hanno organizzato l’evacuazione di 700 persone dal camping Village Canapai e da alcune abitazioni. In 150, frae residenti, hanno ricevuto ospitalità in strutture comunali. Le restanti hanno trovato una sistemazione in autonomia. Al mattino del 22 agosto, hanno riferito i vigili del fuoco della Toscana, il rogo era in fase di contenimento. Si prevede che nell’arco della giornata tutte le persone che hanno dovuto abbandonare gli alloggi possano farvi rientro senza problemi. L’scoppiato a Ortano nel comune di Rio ...