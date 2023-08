Incendio all’Isola d’Elba | almeno 700 evacuati | bruciati 14 ettari

Leggi su tpi

(Di martedì 22 agosto 2023) Paura sull’Isola, dove700 persone sono state evacuate per unscoppiato nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo. Il rogo, sviluppatosi ieri sera, ha spinto le autorità a evacuare per precauzione alcune abitazioni e un campeggio. Secondo la regione, l’è in fase di contenimento grazie allì’intervento di decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair. In totale sono statifinora 14. “Sto seguendo con la sala operativa l’scoppiato sull’isola, Rio nell’Elba a San Felo. Il fronte a causa del vento presente in zona si è rapidamente esteso minacciando un abitazione, presidiata dai Vigili del Fuoco”, ha scritto sui social il presidente della regione ...