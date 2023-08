Incendi Hawaii | Biden sui luoghi del disastro | “Faremo tutto il possibile”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – “Il Paese piange con voi, è al vostro fianco e faràilper aiutarvi”. Sono state queste le parole del presidente americano Joearrivato nelle scorse ore alleaccompagnato dall’amministratore dell’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema), Deanne Criswell, per verificare i danni provocati dai devastantisull’isola di Maui, incontrare responsabili locali e soccorritori e offrire sostegno alla comunità colpita. “Cultura e tradizioni saranno rispettate durante la ricostruzione”, ha assicurato. In piedi, accanto a un baniano distrutto dalle fiamme,ha promesso una ricostruzione come vuole la gente di Maui. Il presidente ha scelto Bob Fenton, veterano della Fema, come responsabile per la ...