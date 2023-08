Incendi Grecia | trovati corpi carbonizzati di 18 migranti

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – Ibruciati di 18 persone, che si sospetta siano, sono statinel parco nazionale di Dadia in. Lo riferiscono i servizi di emergenza ai media statali. I diciottosono statiin un'area boschiva dellasettentrionale colpita danegli ultimi quattro giorni, hanno riferito i vigili del fuoco. Un medico legale e una squadra investigativa si stanno dirigendo sulla scena nella foresta di Dadia, nella regione di Evros, non lontana dal confine turco. In precedenza era stata segnalata la morte di una persona, anch'essa ritenuta un migrante, causata daglinei villaggi vicino ad Alessandropoli. Il parco nazionale di Dadia è una vasta area boschiva a nord della città, ...