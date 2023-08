(Di martedì 22 agosto 2023) Protagonista dell’ultimo scudetto del, ci sono dubbi sulla permanenza in azzurro:siper la possibile cessione. Riprendono oggi gli allenamenti in casa, dopo qualche giorno di riposo all’indomani della vittoria di Frosinone. Mister Garcia inizierà così a preparare la delicata sfida del Maradona contro il Sassuolo, che alla prima giornata ha deluso contro l’Atalanta e quindi sarà voglioso di rifarsi. E mentre la squadra è concentrata sul campo, la società è a lavoro per gli ultimi giorni di calciomercato. L’obiettivo è chiudere l’affare per Gabri Veiga e semmai – qualora dovesse andare via Lozano – provare a sostituirlo con un nuovo esterno, individuato in Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Proposte da club tedeschi,di Elmas chiederà un incontro al ...

Dopo l'addio di Roberto Mancini , la Nazionale Italiana di calcio si appresta ad iniziare un ...che hanno approvato la scelta della Federazione di affidarsi al tecnico ex Roma ec'è ...... a settembre l'evento farà il suo esordio aalla Mostra d'Oltremare, trasformando ancora una ... ma un invito a viaggiare con la mente, a immergersi nell'insolito e nell', a pensare in ...... mancano soltanto quelli finali per l'Asl3 Sud e l'Asl2 Nord che saranno pronte già ... Un risultato. Così la Regione in piena estate ha deliberato un ulteriore stanziamento ...

Inaspettato Napoli, si muove l’agente: a sorpresa può lasciare un centrocampista Spazio Napoli

Spunta un retroscena inaspettato su Diego Armando Maradona e il suo Napoli, capace di vincere 2 Scudetti e anche una Coppa UEFA La straordinarietà di Diego Armando Maradona è racchiusa in gran parte n ...Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi ... A sorpresa, però, arriva un altro innesto per il tecnico francese del tutto inaspettato. Si tratta di un nazionale francese. La vittoria contro il ...