In cinquantamila al Maradona per Napoli - Sassuolo | 23mila gli abbonati Gazzetta

... striscione tifosi Napoli Inalper Napoli - Sassuolo. Lo scrivela Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. I numeri che proprio ieri sono emersi già di fatto garantiscono le ...Prima dello show allo Stadio, dove in ogni caso i due si sono anche abbracciati in ... Stefano è stato bravissimo, ha retto una serata daspettatori. Sono tanto orgogliosa di lui ...Emma ha dichiarato di non aver evitato in nessun modo l'abbraccio con Stefano, al. ... "Stefano è stato bravissimo , ha retto una serata daspettatori". E ancora, "sono tanto ...

In cinquantamila al Maradona per Napoli-Sassuolo, 23mila gli ... IlNapolista