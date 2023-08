In Canada il blocco delle notizie su Facebook continua nonostante i grand incendi

Ancora oggi, in tutto il, Facebook e Instagram continuano a impedire l'accesso a link esterni che rimandano a testate giornalistiche. Una decisione "inconcepibile" per Trudeau, che ha ...... è preoccupante la denuncia di molti migranti ecuadoriani a Caracas, negli Stati Uniti, ine ... Il 59,14% degli ecuadoriani ha votato "sì" alla cessazione delle operazioni del43 - Itt, ...Lo ha scritto in queste ore sulla piattaforma X il premier del, Justin Trudeau. Le fiamme a ... L'incendio ha portato anche aldel traffico sulla via Egnatia, la maggiore del nord della ...

Canada, il blocco delle notizie su Facebook non si ferma neanche ... Open

Negli ultimi giorni in Canada sono in corso due grandi incendi boschivi ... Pubblicità Meta, la società che possiede Facebook e Instagram, aveva deciso per il blocco a fine giugno, in risposta ...Dal Canada, dove la British Columbia ha proclamato lo stato d ... L'incendio ha portato anche al blocco del traffico sulla via Egnatia, la maggiore del nord della Grecia.