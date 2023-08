In barca a vela con 700 kg di cocaina | fermati due italiani VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - Erano 700 i chili diche viaggiavano su unafermata il 5 agosto scorso da un blitz di forze di polizia internazionali al largo delle isole Canarie. A bordo c'erano duesu cui da tempo si erano concentrate le attenzioni della Direzione investigativa Antimafia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda della Procura della Repubblica Palermo, la stessa indagine che nel novembre 2022 aveva portato alla cattura in Turchia di un latitante ricercato dal 2018 nel corso dell'inchiesta sulla 'Ndrangheta connection" e condannato in primo grado alla pena di 22 anni e 8 mesi di carcere per traffico internazionale di droga. A controllare da terra le operazioni erano un croato, anche questo nel mirino della Dia da diverso tempo, e un serbo, arrestati a Las Palmas di Gran Canaria. ...