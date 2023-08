In barca a vela con 700 chili di cocaina | due italiani arrestati al largo delle Canarie

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 agosto 2023) Un carico di 700di, proveniente dal Sud America, è stato rinvenuto e sequestrato a bordo di un’imzione oggetto di convergenti indagini da parte della DIA e della Guardia Civil Spagnola. Nell’operazione sono stati tratti in arresto due cittadini, un cittadino croato e un serbo. Sui duee sul croato, in particolare, da tempo si erano concentrate le attenzioni della Direzione Investigativa Antimafia, nell’ambito di attività di indagine condotta sotto la direzione della Procura presso il Tribunale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia che già nel novembre 2022 aveva portato alla localizzazione e cattura, in Turchia, di un latitante ricercato dal 2018 in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria ...