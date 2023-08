Ilary | Chanel e fidanzato | vacanza di lusso in Puglia | il costo di lettino e ombrellone

Vacanza in Puglia all'insegna del lusso perBlasi e la figliaTotti . Le due si sono recate in Salento insieme ai rispettivi compagni - Bastian Muller e Cristian Babalus - e alcuni parenti. Tra questi Silvia e Melory, le sorelle di ...Finale Isola dei Famosi ,Totti nello studio di mammaBlasi La secondogenita della conduttrice tv e di Francesco Totti è stata ripresa in prima fila nel pubblico in studio. Biondissima ...Quanto si arrabbierà Francesco Totti conBlasi perché in vacanza c'è anche il fidanzato di ...

Ilary Blasi e Chanel Totti, vacanza di lusso a Otranto: ecco quanto costa lettino e ombrellone leggo.it

La secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco Totti è al mare con la mamma e il fidanzato, nei mesi scorsi al centro di un botta risposta con l'ex compagna, da cui ha avuto una bambina nata a gennaio ...quanto valgono i nuovi occhiali griffati Ilary Blasi è volata a Otranto con il fidanzato Bastian e le figlie Chanel e Isabel. (Stile e Trend Fanpage) Dopo il viaggio in Brasile con il fidanzato ...