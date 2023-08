Il vigile multa Guardiola e poi gli chiede un selfie Pep | “Ok | ma devi pagarmi” VIDEO

(Di martedì 22 agosto 2023) Unasul parabrezza è una brutta sorpresa per chiunque. Anche per Pep, allenatore del Manchester City, che però non ha perso occasione per trovare il lato ironico della vicenda. L’allenatore del Manchester City è stato sanzionato per aver parcheggiato il suo veicolo in un’area fuori dalle strisce. Quandoè tornato alla sua macchina, unurbano lo ha informato della, non lasciandosi sfuggire l’occasione dire un. Da qui il siparietto, riportato da Marca e virale sui social. “Vuoi una foto?pagare per la foto!”, ha scherzatocon ilurbano che lo avevato. Poi tante risate, con ilvisibilmente ...

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola multato per un parcheggio fuori dalle strisce, poi il vigile gli chiede una foto. E il catalano scherza: «Sì, ma me la devi pagare» ...Il manager del Manchester City, pizzicato con la sua vettura in sosta vietata, è stato giustamente multato da un vigile che ha aspettato il suo ritorno per comunicargli di persona la sanzione. Sui ...