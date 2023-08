Il super - coach e la missione per il suo popolo | Coco marcia su New York

E poi dicono che ilnon serve. Serve eccome, se è quello giusto e se, soprattutto, chi lo invoca ha davvero voglia di rimettersi in discussione e di lavorare sodo. Ogni riferimento a persone e cose è ...Per ora comanda Zanchi A dirigere questa seconda parte non ci sarà il nuovodelle 'zie', ... Abbiamo un pacchetto di centrali stilelusso con il ritorno di Claudia Consoli che reputo una ...Le defezioni per infortunio e i ritiri hanno costrettoSarina Wiegman a mettere in campo una ... La Women'sLeague, il massimo campionato di calcio inglese, al momento è il torneo più ...

Il super-coach e la missione per il suo popolo: Coco marcia su New ... Tiscali