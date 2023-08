Il saluto dei colleghi | da Pausini a Pupo Il dolore di Pippo Baudo | Una perdita troppo grande

(Di martedì 22 agosto 2023) " Sono addolorato, Toto Cutugno era una persona buona . Unaper me, sono addolorato. Unaper tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece ...

Chiaramente lui ha contribuito a far conoscere e amare la musica italiana nel mondo, è stato e rimarrà sempre unosimboli del Festival di Sanremo . Ovviamente lo ricorderemo con grandissimo ...Era stracolma la chiesa di San Rocco a Miglianico, questa mattina, per l'ultimoa Carlo ... tra gli applausi, i ragazzi hanno dedicato a Carlo la canzone 'Bleed it out'Linkin Park. La bara ...Dal pomeriggio è partita rapidamente la giostramessaggi di condoglianze e ricordo: in primis ... Nel frattempo, però, tante figure influenti si era affrettate a dargli l'ultimo, come Paolo ...

L’ultimo saluto a Carlo Mazzone: bandiere, applausi, tanti ex calciatori – Le immagini dei… Il Fatto Quotidiano

Dal pomeriggio è partita rapidamente la giostra dei messaggi di condoglianze e ricordo ... Nel frattempo, però, tante figure influenti si era affrettate a dargli l’ultimo saluto, come Paolo Damilano e ...Pochi giorni separano la Virtus Segafredo Bologna al raduno e al conseguente saluto dei tifosi per l’inizio della stagione 23/24. I neo acquisti delle V Nere Bruno Mascolo e Davontae ...