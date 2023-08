Il ristorante all you can eat fallisce dopo 15 giorni | la promozione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Non hanno saputo resistere alla tentazione di fare il passo più lungo della gamba. I titolari di unall you can eat cinese hanno aperto i battenti con unaforse un po' azzardarta: dare una card associativa a tutti i nuovi clienti al prezzo di 25 euro con la promessa di pasti illimitati per i primi 30. Si è scatenato l'inferno. A quanto pare in tanti hanno condiviso la card con i familiari al punto che ogni giorno davanti alsi sono formate lunghissime code in attesa di consumare i piatti gratis. La cifra da capogiro di 500 clienti al giorno ha mandato in poche settimane ilfuori dal mercato con debiti da 100mila euro. Sono bastati 15per far chiudere con tanto di fallimento. I titolari delcinese di ...