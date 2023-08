Il report dell’intelligence è un monito all’industria spaziale americana

Leggi su formiche

(Di martedì 22 agosto 2023) Le aziende spaziali statunitensi sono sempre più spesso bersaglio di cyber-attacchi da parte delle intelligence di Paesi esteri. A lanciare l’allarme è undi due pagine, sottoscritto dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), dal National Counterintelligence and Security Center (Ncsc) e dall’Air Force Office of Special Investigations (Afosi), che sottolinea la vulnerabilità dell’industriache si occupa di Spazio, un settore sempre più importante per l’economia mondiale (la crescita globale prevista si attesta intorno ai 1.000 miliardi di dollari entro sette anni, con gli Stati Uniti e la Cina in testa agli investimenti nel settore). Importanza che quindi può facilmente attirare l’interesse dei servizi segreti di tutto il mondo. “Le entità di intelligence straniere riconoscono l’importanza dell’industria...