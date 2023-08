Il prezzo del petrolio cala ma quello della benzina continua a salire e raggiunge il massimo da un anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilmedioè ai massimi da un. Dopo gli aumenti dell’ultima settimana, coincisi con giornate di traffico molto intenso, la verde in modalità self si è attestata a 1,946 euro in crescita di 0,7 centesimi (+0,37%) mentre il gasolio ha oscillato intorno a 1,845 in aumento di +1,7 centesimi (+0,96%). Resta stabile oltre i 2 euro la verde in autostrada, a 2,018 euro a litro in self mentre il gasolio è a 1,932 euro. Nelle Marche lapiù basso 1,925 euro e la più cara in Basilicata a 1,971 euro. La provincia di Bolzano ha ilpiù alto, 1,984 euro. Se fino al 10 agosto gli aumenti potevano essere almeno in parte giustificati dall’aumento del(che incide circa la metà sul costo finale) da una decina di ...