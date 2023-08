Ilin calo a New York, dove le quotazione perdono lo 0,46% a 80,35 dollari al barile. .Sul fronte dell'energia, in moderato calo il prezzo del: il contratto consegna ottobre sul ...44 Borse Cina: rimbalzo tecnico, Hong Konga +0,95% e Shanghai a +0,88% 22 agosto - 09:13 ...Un altro russoil podio. Si tratta di Vagit Alekperov , ex viceministro per la supervisione ... Moratti è il maggiore azionista di Saras , la più grande raffineria didel nostro Paese, ...

Il petrolio chiude in calo a New York a 80,35 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazione perdono lo 0,46% a 80,35 dollari al barile.Il prezzo del petrolio è in calo in apertura di giornata. Il Wti perde lo 0,09% a 80,65 dollari al barile mentre il Brent cede lo 0,25% a 84,25 dollari.