Il Paradiso delle signore | Roberto Farnesi ci sarà? Le sue dichiarazioni sorprendono

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 22 agosto 2023) Subito dopo la pausa estiva Iltornerà con la sua consueta messa in onda. C’è grande attesa da parte del pubblico televisivo anche perchè in rete si è letto di grandi novità in arrivo., interprete del commendatore Umberto Guarnieri, ha rivelato alcuni dettagli interessanti su ciò che vedremo e tra L'articolo proviene da KontroKultura.