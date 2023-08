(Di martedì 22 agosto 2023) Sotto l'egida del Comune di Firenze è stata siglata un'intesa tra due associazioni del territorio che porterà al recupero del monumento da anni in stato di abbandono

Sotto l'egida del Comune di Firenze è stata siglata un'intesa tra due associazioni del territorio che porterà al recupero del monumento da anni in stato di abbandonoDomenica 3 settembre l'appuntamento è al Lapidario romano deldella Città (via Tonini, 1) con ... lo spettacolo vuole narrare e rivoluzionare il rapporto frae pazienti, fra eretti e ...Domenica 3 settembre l'appuntamento è al Lapidario romano deldella Città (via Tonini, 1) con ... lo spettacolo vuole narrare e rivoluzionare il rapporto frae pazienti, fra eretti e ...

Il Museo de' Medici apre al pubblico la Rotonda del Brunelleschi FirenzeToday

Sotto l'egida del Comune di Firenze è stata siglata un'intesa tra due associazioni del territorio che porterà al recupero del monumento da anni in stato di abbandono ...Dal 28 settembre 2023 Palazzo Medici Riccardi a Firenze accoglierà la mostra Fortunato Depero. Cavalcata fantastica, attraverso la quale si intende gettare nuova luce sull’opera dell’artista. A cura d ...