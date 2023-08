Il Malaga non fa mercato | i tifosi accolgono sconosciuti all' aeroporto

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - Non è un buon momento per idel. Dopo una pessima annata, la squadra andalusa è precipitata nella terza divisione del campionato spagnolo e la proprietà non sembra impegnarsi molto per unall'altezza. Il creatore di contenuti Carlos Garcia, che vanta oltre 300 mila follower sul profilo Instagram carliyoelnervio, ha quindi pensato che la frustrazione dei sostenitori avrebbe potuto essere sfruttata in modo fantasioso e goliardico. Lo scorso 26 luglio Garcia ha pubblicato sulle reti sociali un video dove, insieme a un gruppo di, accoglie un turista asiatico all'uscita dell', celebrandolo come se fosse un nuovo acquisto del club. Battezzato "Xan Kee Te", lo sconosciuto viene acclamato e abbracciato daibiancoblu, e si presta a selfie ...

