Il Giappone inizia a versare in mare l’acqua contaminata di Fukushima Cina e Hong Kong fermano le importazioni

(Di martedì 22 agosto 2023) Inizieranno giovedì le procedure che vedranno il riversamento delradioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento nucleare didevastato dallo tsunami del marzo 2011. Lo ha deciso il premierse Fumio Kishida, dopo aver ispezionato la scorsa domenica la centrale in fase di smantellamento, e aver incontrato le associazioni locali dei pescatori. L’autorizzazione alla procedura era stata data dal predecessore di Kishida, Yoshihide Suga, nell’aprile 2021. La decisione di Tokyo incontra l’opposizione dei paesi vicini, in primis lache ha vietato alcunealimentari da 10 prefetturesi, e dell’industria ittica locale, preoccupata per la reputazione dei prodotti provenienti dall’area. Il governatore di...

e Stati Uniti, seguiti da Thailandia e Caraibi, dominano la classifica dei viaggi a lungo ... Il viaggioda Luxor e si conclude ad Aswan, includendo tappe imperdibili come le piramidi di ...Lo stesso premier nipponico ha dichiarato che ilcontinuerà a comunicare il piano ai residenti e alla comunità internazionale 'con un alto livello di trasparenza', riducendo al minimo ...La Nazionale italiana di rugby maschile ha iniziato il ritiro a Padova, in preparazione all'ultima partita prima dei Mondiali che si giocherà contro ilsabato 26 agosto alle 18.30 a Treviso. Questa mattina, alcuni giocatori sono stati impegnati nel lavoro in piscina per il recupero fisico. Nel primo pomeriggio invece si è tenuta una riunione ...

Giappone, giovedì inizia lo sversamento in mare delle acque di Fukushima RaiNews

La lunga lista dei test coreani Dall'inizio del 2022 la Corea del Nord ha eseguito oltre 100 test di armamenti, tra cui missili con capacità nucleare concepiti per colpire il suolo statunitense, la ...Lo ha annunciato il primo ministro giapponese Fumio Kishida ... mentre il progetto era stato convalidato all'inizio di luglio dall'Agenzia per l'energia atomica (AIEA) con la garanzia che sarà sicuro ...