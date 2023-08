Il Ft rilancia uno studio Ocse sul salario minimo | “Si è dimostrato utile per proteggere i lavoratori vulnerabili dall’inflazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Il“ha passato il test dell’alta inflazione” e “funziona perché riduce la disuguaglianza salariale senza penalizzare l’occupazione, anche se la produttività non viene incrementata”. Lo scrive il Financial Times in un commento firmato dalla columnist Sarah O’Connor, che cita una ricerca di Sandrine Cazes e Andrea Garnero dell’: i due economisti del lavoro hanno studiato le conseguenze degli incrementi dellegale decisi – nei tanti Paesi che lo hanno già adottato – dopo la guerra in Ucraina e l’esplosione dei prezzi. Incrementi che tra il dicembre 2020 e il maggio 2023 hanno raggiunto in media il 29%, contro un aumento dei prezzi del 24,6%. L’Italia come è noto non ha une il governo Meloni, contrario, ha preso tempo passando la palla al Cnel. ...