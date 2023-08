Il flop Jacobs alimenta vecchie polemiche | lo sponsor Puma lo esclude dal murale celebrativo

(Di martedì 22 agosto 2023), enigma, mistero. Sono i termini che accompagnano Marcelloro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 e da allora praticamente quasi invisibile fatta eccezione per un oro ai Mondiali indoor sui 60 metri e un altro sui 100 europei. Scrive il Fatto quotidiano: Cronaca di un. E di un enigma chiamatol’inatteso campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2021. Due anni dopo quel clamoroso successo, solo briciole di piccola gloria, pochissime gare, tanti sospetti, molte. Marcell si presenta ai Mondiali ungheresi con il 200esimo tempo dell’anno, a questi campionati 50 iscritti alla gara hanno fatto meglio di lui. Dichiara ai giornalisti che “corro oltre il dolore, ma questo Mondiale voglio portarlo a casa, è l’unico trofeo che mi manca”. Nessuno gli crede. Neanche ...

I n 48 ore l'atletica italiana sembra tornata indietro di un paio d'anni quando, prima dei Giochi di Tokyo 2021, doveva ancora svelarsi al mondo come nuova potenza. I 5 ori di quell'Olimpiade - ...Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinali e i due migliori tempi assoluti: per Jacobs dunque è impossibile anche il ripescaggio. "Oggi è andata molto meglio di ieri, sapevo che non ...

Il "soli contro tutti" non basta più: Jacobs va gestito in modo diverso La Gazzetta dello Sport

Cronaca di un flop. E di un enigma chiamato Jacobs. Budapest, giovedì 17 agosto 2023, quartier generale della Puma, azienda tedesca che sponsorizza, tra molti fuoriclasse dell’atletica leggera, anche ...Non sarà facile per l'Italia mantenere lo status di big dell'atletica mondiale conquistato all'ultima Olimpiade. Servono cambiamenti, a partire dalla gestione dello sprinter ...