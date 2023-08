Il Fisco “mai amico”? Caro Ruffini | vada a fare l’artigiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Ieri il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria, recentemente riconfermato da questo governo, ha detto che ilnon deve mai esseredei contribuenti. Non c’è dubbio che su questo aspetto l’attuale amministrazione pubblica stia ottenendo dei risultati ragguardevoli: in pochi lo ritengono. È complicato, ci viene a trovare troppo spesso, con le sue pretese è fuori mercato, non ammette repliche e sanziona con inflessibilità. Anche dai secondini si pretende umanità e garbo nei confronti dei detenuti, ma non dal direttore delverso i contribuenti. Siamo tutti presunti colpevoli, fino a prova contraria. Senza che ci sia un’indignazione generale. Perché? C’è un motivo psicanalitico, innanzitutto. Ognuno di noi fa i conti con i propri scontrini, o meglio con quelli che ...

