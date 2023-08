Il dolce volto dell’indimenticata Mary ‘svetta‘ sul Cristo Redentore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna foto che ritraeallegra e sorridente, scattata in un tempo che oggi sembra troppo lontano, quando nessuno avrebbe mai potuto nemmeno minimamente immaginato che la sua vita fosse spezzata a solo 16 anni a causa di una tragica fatalità. La foto dellaMariantonietta Cutillo ora “svetta” sulla Statua deldi Maratea, una scultura posta sulla cima del monte San Biagio, sovrastante il caratteristico paesino in provincia di Potenza e tutto il golfo di Policastro. A portare la foto diin cima al monte sono state due amiche, Cristina e Marica per cercare di continuare a dare conforto e vicinanza ai genitori della giovane, Giuseppe Cutillo e Rosa Picariello, che in più di una occasione hanno ammesso come iniziativa a ricordo della loro amata figlia, ...