Il dolce profumo dell’amore | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 22 agosto 2023) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, martedì 22 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ildi genere commedia sentimentale del 2021 diretto da Mark Jean con Eloise Mumford e Brant Daugherty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilsi svolge a Windward, un piccolo centro situato su un’isola nel Puget Sound, a Nord Ovest degli Stati Uniti. La cittadina, la cui economia è basata sopratsul turismo, sta passando un periodo di difficoltà a causa della scarsità di visitatori. In questo contesto hanno inizio le vicende dei due protagonisti della storia Matt (Brant Daugherty) e Annie (Eloise Mumford). I due, ...

"Ogni fiore porta con sé unche, attraverso la percezione olfattiva, si trasforma in gusto: sapido, piccante o- spiega Sara Menin (in foto) - . E se una primula, tipicamente ...Ophelia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Ildell'amore (Commedia, Sentimentale) in onda alle 21.25 su Rai 1 , un film di Mark Jean, con Eloise Mumford, Brant Daugherty, Maude Green, ..."Ildell'amore", alle 21.30 su Rai 1 il film del 2021 con Brant Daugherty. Ecco la trama. La passione di Matt trasforma il suo pane da insipido a brillante. Ma quando il suo pane perde la ...

Il dolce profumo dell'amore, cast e trama film SuperGuidaTV

Il dolce profumo dell'amore: trama, cast e streaming del film su Rai 1 stasera, 22 agosto 2023, alle ore 21,20. Tutte le informazioni ...“Il dolce profumo dell’amore”, alle 21.30 su Rai 1 il film del 2021 con Brant Daugherty. Ecco la trama. La passione di Matt trasforma il suo pane da insipido a brillante. Ma quando il suo pane perde ...