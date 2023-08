Il collezionista | come finisce il film del 1997?

Leggi su cultweb

(Di martedì 22 agosto 2023) Ildelinterpretato da Morgan Freeman e Ashley Judd,con Alex che uccide l’assassino, il detective Nick Riviera, giunto a casa di Kate per violentarla e ucciderla. Dopo aver scoperto l’identità del killer grazie alla grafia, lo psicologo Cross corre a casa di Kate, appena in tempo per evitare che Casanova le faccia del male. Cross cerca poi di stabilire un contatto con il killer, che però non abbocca e vistosi impossibilitato a ottenere il suo scopo primario, si appresta a far saltare in aria la casa, uccidendo tutti. Cross riesce a metterlo fuori combattimento con uno stratagemma, per poi abbracciare Kate piangente. Alex Cross è uno psicologo forense di Washington, chiamato in una piccola contea della Carolina del Nord per indagare sulla scomparsa di alcune ragazze; nella zona sono ...