Il chirurgo estetico dei vip con la terza media | arrestato Matteo Luigi Politi Operava da 15 anni

(Di martedì 22 agosto 2023) Aveva lae si spacciava da 15per, ingannando Usl ma anche ricchi clienti stranieri, fino ad arrivare a Hong Kong e in Romania, postando foto da "palestrato" sui social. Ma nel paese balcanico la magistratura ha puntato gli occhi su di lui, lo ha processato e condannato per truffa e ha emesso un mandato di arresto europeo . L’attività medica di...

